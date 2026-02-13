  • 13 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Febbraio 2026 -
Sindacale

Cisl: “Sottoscritto anche il CCRL 2022-2024, si lavori per quello del 2025-2027

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 13 febbraio 2026 – E’ stato sottoscritto questa mattina all’Aran Sicilia, dopo la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti, il Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 che si applica a tutti i dipendenti del comparto della Regione Siciliana di enti e società.
“Un ulteriore importante traguardo necessario per recuperare i ritardi accumulati rispetto ad altri comparti del pubblico impiego e per liberare risorse per i lavoratori”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara.
“Con senso di responsabilità – proseguono – abbiamo lavorato per ottenere questo risultato per il quale rivolgiamo un forte apprezzamento al commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo, al segretario generale Ignazio Tozzo appena nominato e al dirigente generale del dipartimento della Funzione Pubblica Salvatrice Rizza, per il lavoro svolto in piena sinergia. Ci attiveremo, adesso, affinché gli arretrati siano liquidati il prima possibile e si apra, subito, il negoziato per il rinnovo del contratto relativo agli anni 2025/2027 affinché, per la prima volta, si possa rinnovare un contratto di lavoro entro la sua naturale vigenza e non dopo la sua scadenza. Infine, ci aspettiamo che a breve si possa sottoscrivere definitivamente anche il contratto della dirigenza”.
“La linea della Cisl – concludono i sindacalisti – resterà sempre quella della contrattazione tempestiva come strumento concreto di tutela dei salari e della dignità del lavoro”.

© Riproduzione riservata
591521

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube