Modica, svolta sulla Tassa di Soggiorno: approvato il “Modello Floridia”. Nasce il Tavolo Tecnico Permanente

MODICA, 13 Febbraio 2026 – Il Consiglio Comunale di Modica segna un punto di svolta nella gestione delle politiche turistiche. Nella seduta di ieri sera, l’aula ha approvato all’unanimità l’emendamento proposto dalla consigliera Rita Floridia (DC), che ridisegna profondamente il Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, trasformandola da semplice prelievo fiscale a leva strategica per lo sviluppo.

La novità principale riguarda l’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente, una proposta nata in Prima Commissione e poi integrata grazie a un lavoro condiviso con i consiglieri Castello e Spadaro. Il voto compatto dell’aula – che ha visto convergere i gruppi di maggioranza (DC, Siamo Modica, Radici Iblee, Voce Libera) e l’opposizione – certifica la volontà politica di gestire il turismo in modo collegiale.

Il nuovo organismo non avrà solo un ruolo formale, ma sarà lo spazio operativo in cui l’Amministrazione e gli operatori del settore si confronteranno direttamente. I punti cardine includono le diverse tipologie di strutture ricettive faranno parte attiva del tavolo, una verifica costante su come vengono impiegati i fondi riscossi dai turisti e, grazie al contributo dei consiglieri Castello e Spadaro, una quota specifica del gettito dell’imposta sarà riservata proprio al finanziamento di progetti e attività di promozione proposti dal Tavolo stesso.

Soddisfatta la consigliera Rita Floridia, promotrice dell’iniziativa: “In un contesto in cui il turismo è il motore del territorio, è imprescindibile garantire il coinvolgimento delle categorie interessate. La trasparenza nell’utilizzo delle risorse è essenziale per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e operatori. Con questo strumento, l’Amministrazione potrà intercettare criticità e orientare le politiche turistiche in modo più sostenibile e consapevole.”

L’approvazione di questo emendamento chiude la fase del “nuovo regolamento” dotando la città di uno strumento di monitoraggio moderno. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurarsi che ogni euro pagato dai visitatori torni al territorio sotto forma di servizi, decoro e promozione, evitando che la tassa di soggiorno venga percepita come un mero adempimento burocratico.

Salva