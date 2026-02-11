Mattia Guccione continua a stupire, l’atleta del Calabrese Fighiting Team Modica in auge anche a Francofonte

Salta, invece, il match dei pesi supermassimi di Giorgio Minicuccio che non è potuto salire sul ring a causa dell’improvviso ritiro del suo avversario di turno Antonio Rapicano Aiello.

“Mattia – spiega Valeria Calabrese – è un ragazzo molto determinato e prende sempre sul serio quello che fa. Questa sua determinazione lo porta a dare sempre il meglio di se sul ring, raccogliendo così i risultati del duro lavoro che svolge in palestra”.

Modica, 11 febbraio 2026 – Continua la scia di vittorie per Mattia Guccione. Il quindicenne modicano tesserato per il Calabrese Fighiting Team di Valeria Calabrese, sabato a Francofonte, ha ottenuto una bella vittoria prima del limite nella categoria 75kg under 17, battendo il pari peso Denaro.

