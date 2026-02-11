Confcommercio. Nasce a Ragusa il sindacato provinciale ConfFormazione

Ragusa, 11 febbraio 2026 –

Ragusa compie un passo importante nel panorama della formazione professionale e dell’orientamento: l’assemblea degli operatori del settore ha deliberato la costituzione del sindacato provinciale ConfFormazione Ragusa aderente a Confcommercio, un organismo nato per dare rappresentanza, tutela e forza contrattuale a un comparto che oggi vive una fase di profonda trasformazione.

Durante i lavori assembleari tenutisi nei locali Confcommercio di via Roma è emersa con chiarezza la necessità di creare un soggetto capace di interpretare le esigenze reali degli enti che operano nella formazione, soprattutto di quelli non accreditati, spesso privi di un riferimento stabile e di una voce riconosciuta nei tavoli istituzionali. Il settore, infatti, sta attraversando un periodo segnato da cambiamenti normativi, incertezze economiche e nuove sfide organizzative che richiedono un coordinamento forte e una rappresentanza unitaria.

La nascita del sindacato provinciale risponde proprio a questa esigenza: costruire un interlocutore autorevole in grado di dialogare con Regione Siciliana, enti locali, istituzioni scolastiche, parti sociali e organismi del territorio, tutelando al tempo stesso la dignità professionale degli operatori, la qualità dei servizi erogati e la sostenibilità economica delle attività formative.

Il nuovo organismo si pone obiettivi chiari: rappresentare e difendere gli interessi morali, economici e professionali degli associati; promuovere la qualità della formazione e dell’orientamento; valorizzare il ruolo degli enti, anche non accreditati; partecipare ai tavoli di confronto istituzionale; sostenere iniziative di aggiornamento, informazione e crescita del settore. L’assemblea ha approvato all’unanimità la costituzione del sindacato provinciale.

Nel corso della seduta è stato definito anche il numero dei componenti del direttivo provinciale, fissato in sei membri. Alla candidatura hanno dato la propria disponibilità: Gianluca Occhipinti, Giorgio Guastella, Marco Capobianco, Salvatore Salibba, Gianluca Manenti, Marco Santoro e Carlo Palacino.

L’assemblea, come previsto dallo statuto, ha deliberato di procedere per acclamazione all’elezione del direttivo provinciale, confermando i sette nominativi proposti.

Successivamente, si è proceduto all’individuazione del presidente provinciale del sindacato ConfFormazione Ragusa. Il dott. Gianluca Occhipinti ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, ottenendo il consenso dell’assemblea.

“Con la costituzione del sindacato provinciale ConfFormazione Ragusa – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – si apre una nuova fase per il settore della formazione e dell’orientamento nel territorio ibleo: una fase che punta a rafforzare la rappresentanza, a dare stabilità agli operatori e a costruire un dialogo costruttivo con le istituzioni, nell’interesse di un comparto che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della provincia”.

