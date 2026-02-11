Vittoria. La Polizia incontra gli alunni dell’Istituto “Giovanni XXIII – Colonna Vittoria”

Vittoria, 11 febbraio 2026 – In occasione della settimana contro il bullismo e il cyberbullismo, gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno incontrato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Colonna Vittoria”.

L’incontro si è incentrato sull’analisi delle metodologie di riconoscimento e contrasto del bullismo e sull’importanza del dialogo con adulti e le istituzioni di fiducia. Particolare attenzione è stata dedicata al corretto utilizzo dei social network e alla tutela della privacy.

Grande interesse da parte dei ragazzi per l’app YOUPOL, che consente di segnalare anche in forma anonima episodi di bullismo e altre situazioni di pericolo.

Al termine dell’incontro, gli agenti hanno risposto alle numerose domande degli studenti, approfondendo i temi trattati ed illustrando le attività della Polizia di Stato a tutela dei minori.

Salva