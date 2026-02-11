  • 11 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Il ritorno del gusto: ChocoModica 2026 accende l’autunno nel cuore del Barocco

MODICA – L’attesa è finita. Con un annuncio (che è anche un nuovo rinvio dalla primavera all’autunno) che profuma già di cacao e storia, la città di Modica ufficializza le date di uno degli eventi più amati a livello internazionale: ChocoModica torna dal 30 ottobre al 1° novembre 2026.

Tre giorni intensi in cui il cuore del centro storico, patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trasformerà nuovamente in un laboratorio a cielo aperto dedicato all’Oro Nero della Contea.

La scelta delle date, a cavallo tra fine ottobre e l’inizio di novembre, conferma la tradizione di un evento che sa valorizzare l’atmosfera autunnale siciliana. Il percorso si snoderà, come di consueto, tra i palazzi nobiliari e le scalinate monumentali, offrendo ai visitatori non solo degustazioni, ma una vera e propria immersione nella cultura del Cioccolato di Modica IGP.

Sebbene il programma dettagliato sia ancora in fase di definizione, le aspettative sono altissime. L’edizione 2026 promette di essere un mix perfetto tra: showcooking e laboratori per scoprire i segreti della lavorazione a freddo, convegni culturali per approfondire il legame tra Modica, l’Europa e le radici sudamericane del cacao, e percorsi sensoriali ovvero abbinamenti inediti tra il cioccolato e le eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio.

L’organizzazione invita tutti gli appassionati, i turisti e i cittadini a non perdere d’occhio i canali social ufficiali. Nelle prossime settimane verranno svelate le novità, gli ospiti e il tema portante di questa edizione che, dopo i successi degli anni passati, punta a superare ogni record di presenze.

“Ci rivedremo il prossimo autunno nel cuore del centro storico. Modica è pronta a farsi scartare!”

