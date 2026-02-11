Grande attesa per il Carnevale giarratanese

Giarratana, 11 febbraio 2026 – Il Carnevale Giarratanese torna a respirare. Torna nelle strade, nelle voci, nei colori, nei passi dei gruppi mascherati che da mesi lavorano per riportare in paese quella magia che solo questa festa sa creare. L’edizione 2026 segna un ritorno atteso e, allo stesso tempo, una piccola rivoluzione: piazza 13 Ottobre 1902 diventa la nuova casa del Carnevale, il luogo da cui tutto parte e in cui tutto ritorna.

Saranno tre giornate – sabato 14, domenica 15 e martedì 17 febbraio – che basteranno a riaccendere l’atmosfera che Giarratana conosce bene: quella di un paese che si muove insieme, che si riconosce nei suoi riti, che si lascia attraversare dalla musica e dalla creatività.

Ogni pomeriggio, grazie all’organizzazione del Comune di Giarratana e del cantiere culturale Cerretanum, con il sostegno del Libero consorzio comunale, la “nuova” piazza, a partire dalle 16,30, accoglierà carristi, gruppi mascherati e famiglie. È lì che si ritroveranno, è da lì che partirà il corteo delle 17, pronto a percorrere le vie principali del paese in un intreccio di colori, coriandoli e sorrisi. Le esibizioni lungo il percorso e il ritorno in piazza restituiranno quella sensazione di festa diffusa che da sempre caratterizza il Carnevale giarratanese.

La sera, la piazza cambierà volto. Sabato 14 febbraio, alle 22.00, l’energia di Simone Sampietro e Andryax accenderà il primo grande appuntamento musicale, in una serata resa possibile anche dal contributo del Comitato Cerretanum. Domenica 15, sempre alle 22.00, spazio al Trash Party, un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per i più giovani. Martedì 17, il gran finale: dj set e vocalist per chiudere il Carnevale con un’esplosione di musica e partecipazione. Il ritorno del Carnevale non è solo un fatto di calendario. È un gesto collettivo. È la conferma che Giarratana sa ancora ritrovarsi attorno alle sue tradizioni, che sa rinnovarle senza snaturarle, che sa trasformare una piazza in un luogo simbolico, capace di accogliere e unire. La scelta di Piazza 13 Ottobre 1902 non è un semplice cambio di location: è un modo per dare alla festa uno spazio più ampio, più centrale, più vivo. Il Carnevale Giarratanese 2026 sarà questo: una tradizione che ritorna, una comunità che si riaccende, una piazza che diventa il cuore di tutto.

