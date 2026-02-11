Modica, fisco e riscossione: arriva la “Rottamazione Quinquies” e sgravi per le imprese

MODICA, 11 Febbraio 2026 – Novità importanti sul fronte dei tributi locali a Palazzo San Domenico. L’amministrazione comunale e la dirigente dei Servizi Finanziari Ketty Di Martino, hanno incontrato i vertici di Creset (l’agenzia incaricata della riscossione per il Comune) per definire l’applicazione delle nuove misure agevolative previste dalla normativa nazionale.

Il tema centrale dell’incontro è stato l’adozione della quinta edizione della Rottamazione dei carichi affidati all’agente della Riscossione. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso, permetterà ai cittadini modicani di regolarizzare le proprie pendenze fiscali con modalità agevolate.

Sebbene la misura segua il solco delle edizioni precedenti, introduce alcune novità procedurali e temporali che l’amministrazione intende rendere operative nel più breve tempo possibile per facilitare i contribuenti.

Oltre alla rottamazione, il vertice ha stabilito due importanti interventi di detassazione mirati a sostenere il tessuto produttivo locale: fabbricati D10 (Settore Agricolo) per i quali è stata stabilita l’esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo; aree di produzione industriale per i quali è stata confermata la detassazione al 100% sulle aree destinate alla produzione delle attività industriali, una misura volta a favorire la competitività delle imprese del territorio.

“L’incontro – spiega il sindaco Maria Monisteri – è servito anche a fare il punto sulla gestione dei crediti pregressi. I responsabili di Creset hanno garantito piena disponibilità per una ricognizione completa degli arretrati relativi a IMU, Servizio Idrico e TARI.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è duplice: da un lato, garantire il recupero crediti per assicurare la stabilità finanziaria dell’Ente; dall’altro, assicurare una risposta celere e trasparente all’utenza che richiede chiarimenti sulla propria posizione debitoria.

