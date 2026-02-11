Emergenza frana a Niscemi. Al via a Ragusa la raccolta di beni di prima necessità

Ragusa, 11 febbraio 2026 – L’Assessorato alla Protezione Civile comunale e allo Sviluppo di Comunità invita la cittadinanza a offrire il proprio contributo per l’assistenza alla popolazione colpita dalla disastrosa frana di Niscemi.

Presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa, sito in via Aldo Moro 2, è stata attivata una raccolta di beni di prima necessità. L’iniziativa resterà operativa fino al 20 febbraio 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Sono richiesti:

– Cibo a lunga conservazione come pasta, riso, cereali, legumi, salumi, formaggi, prosciutti, carne e pesce in scatola, latte e latticini, biscotti, sughi, salse, olio (di oliva e di semi), aceto, sale, zucchero, miele, caffè, acqua e alimenti per l’infanzia.

Inoltre sono graditi:

– sapone (solido, liquido), shampoo, bagno schiuma, dentifricio, spazzolino, schiuma da barba, salviette, piatti, posate monouso, scottex, tovaglioli.

Al termine del periodo di raccolta, tutto il materiale sarà prelevato e consegnato direttamente dalla Protezione Civile Comunale al Centro di Assistenza della popolazione del Comune di Niscemi.

Salva