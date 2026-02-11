  • 11 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Febbraio 2026 -
Attualità | Ragusa

Emergenza frana a Niscemi. Al via a Ragusa la raccolta di beni di prima necessità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 febbraio 2026 – L’Assessorato alla Protezione Civile comunale e allo Sviluppo di Comunità invita la cittadinanza a offrire il proprio contributo per l’assistenza alla popolazione colpita dalla disastrosa frana di Niscemi.
Presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa, sito in via Aldo Moro 2, è stata attivata una raccolta di beni di prima necessità. L’iniziativa resterà operativa fino al 20 febbraio 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Sono richiesti:
– Cibo a lunga conservazione come pasta, riso, cereali, legumi, salumi, formaggi, prosciutti, carne e pesce in scatola, latte e latticini, biscotti, sughi, salse, olio (di oliva e di semi), aceto, sale, zucchero, miele, caffè, acqua e alimenti per l’infanzia.

Inoltre sono graditi:
– sapone (solido, liquido), shampoo, bagno schiuma, dentifricio, spazzolino, schiuma da barba, salviette, piatti, posate monouso, scottex, tovaglioli.

Al termine del periodo di raccolta, tutto il materiale sarà prelevato e consegnato direttamente dalla Protezione Civile Comunale al Centro di Assistenza della popolazione del Comune di Niscemi.

© Riproduzione riservata
591312

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube