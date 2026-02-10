  • 10 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Febbraio 2026 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Per Niscemi la solidarietà corre su dieci pedane

Despar Sicilia dona alimenti per gli sfollati della frana tramite il Gruppo Alfa
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 10 febbraio 2026 – Un segno tangibile di solidarietà arriva da Despar Sicilia, che in collaborazione con Despar Italia, ha donato dieci pedane di alimenti di prima necessità per sostenere la comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana che ha causato numerosi disagi e lo sfollamento di diverse famiglie. La donazione è avvenuta su richiesta del Gruppo Alfa di Protezione Civile della Regione Siciliana, sezione di Chiaramonte Gulfi, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e nell’allestimento delle cucine da campo necessarie per garantire pasti caldi agli sfollati e ai volontari. La risposta dell’azienda è stata immediata. L’intero carico è stato donato integralmente, contenente beni essenziali come latte, pasta e alimenti proteici, indispensabili per l’assistenza quotidiana. N“ Ringraziamo di cuore tutto il team di Despar Sicilia – ha dichiarato Peppe Bellio, presidente del Gruppo Alfa –. Sono sempre disponibili e vicini alla gente: lo hanno dimostrato in passato per l’Ucraina, per i terremotati, e oggi per Niscemi”. Un messaggio di vicinanza è stato espresso anche da Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia: “ La nostra è una risposta concreta al bisogno reale delle famiglie e dei volontari che ogni giorno si prodigano per aiutare chi è in difficoltà.”
Nella foto il Gruppo Alfa di Protezione Civile della Regione Sicilia – Sezione di Chiaramonte Gulfi.

© Riproduzione riservata
591247

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube