Scicli, oltre 90 mila euro per l’asilo nido comunale “P. Nenni”

Scicli, 10 febbraio 2026 – Un finanziamento di 90.934 euro destinato alla gestione e al potenziamento dell’asilo nido comunale “P. Nenni” è stato erogato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. La notizia è stata accolta con profonda soddisfazione dalla Presidente del Consiglio Comunale di Scicli, Desirè Ficili, insieme ai consiglieri comunali delle liste Siamo Scicli e Libertà Popolare, Lorenzo Bonincontro, Giuseppe Puglisi e Riela. Il contributo consentirà di rafforzare l’organizzazione del servizio e di incrementare il numero dei posti disponibili, ampliando così la risposta alle esigenze delle famiglie del territorio. L’asilo nido “P. Nenni” rappresenta infatti una struttura centrale nel sistema dei servizi educativi e sociali della città, rivolta a una fascia d’età fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini. L’intervento assume un valore strategico in termini di pari opportunità educative, inclusione sociale e sostegno concreto ai nuclei familiari, in particolare a quelli che necessitano di servizi affidabili e di qualità per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il finanziamento è il risultato di un lavoro sinergico e costante svolto dagli uffici dei Servizi Sociali comunali e da tutti gli attori impegnati nelle politiche di welfare e prevenzione, che hanno operato mettendo al centro i bisogni reali della comunità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, Angela Verdirame, per la professionalità e l’impegno dimostrati nel raggiungimento di un obiettivo di elevato valore sociale. «Il finanziamento ottenuto – ha dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale – conferma quanto sia fondamentale continuare a investire nei servizi per la prima infanzia e nel sostegno alle famiglie. Il potenziamento dell’asilo nido comunale non è solo un intervento strutturale, ma una scelta che guarda al futuro della nostra città, rafforzando coesione sociale, inclusione ed equità». Un risultato che testimonia l’importanza di politiche sociali attente e mirate, capaci di generare benefici duraturi per l’intera comunità e di porre al centro il benessere dei bambini e delle famiglie.

