  • 10 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Febbraio 2026 -
Comiso | Cronaca giudiziaria | News in primo piano

Comiso, assolto 50enne: non ci fu stalking né maltrattamenti

Il Tribunale respinge la richiesta di condanna a 5 anni e 6 mesi: "Il fatto non sussiste"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 10 Febbraio 2026 – Si chiude con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un 50enne comisano, accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna. Il Tribunale ha pronunciato la sentenza con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”, ribaltando completamente le pesanti richieste della Procura.

Il dibattimento ha cercato di far luce su una relazione definita dagli stessi atti come “complessa e segnata da forti tensioni”. Nonostante la gravità delle accuse iniziali, l’impianto accusatorio non ha retto al vaglio del confronto in aula.

Durante la requisitoria, il pubblico ministero, Martina Dall’Amico, aveva sollecitato una condanna esemplare: 5 anni e 6 mesi di reclusione. Secondo l’accusa, le condotte dell’uomo avrebbero integrato sistematicamente i reati di maltrattamenti, delineando un quadro di vessazioni continue.

Tuttavia, il verdetto dei giudici ha evidenziato come le prove portate in aula non fossero sufficienti a sostenere una condanna: molte delle deposizioni raccolte sono risultate contraddittorie o prive di riscontri oggettivi, la difesa, sostenuta dall’avvocato Raffaele Catalano, ha dimostrato come gli episodi contestati fossero riconducibili ad un’aspra conflittualità di coppia piuttosto che a una volontà di sopraffazione o a condotte penalmente rilevanti.

Molti dei passaggi chiave della ricostruzione accusatoria si sono indeboliti progressivamente durante il dibattimento, portando il giudice a escludere ogni responsabilità penale per l’imputato.

La sentenza mette fine a un iter giudiziario lungo e sofferto, restituendo dignità all’uomo che, per anni, ha vissuto sotto il peso di accuse pesantissime.

© Riproduzione riservata
591256

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube