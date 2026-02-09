Via Palestro a Vittoria nel mirino: parrucchiere svaligiato due volte in sette giorni

Vittoria, 09 Febbraio 2026 – Non c’è pace per un noto salone da parrucchiere in via Palestro. L’attività commerciale è stata presa di mira dai ladri per ben due volte nell’arco di una sola settimana, lasciando i titolari nel fomento e nello sconforto per un’escalation di microcriminalità che sembra non dare tregua.

L’ultimo episodio si è consumato nella serata di domenica. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito con estrema decisione: dopo aver raggiunto il retro del locale, hanno forzato l’ingresso riuscendo a penetrare all’interno. Una volta dentro, i ladri non si sono accontentati del fondo cassa, ma hanno letteralmente svuotato gli scaffali, portando via l’intera gamma di prodotti professionali esposti.

A far fallire, almeno in parte, la fuga indisturbata dei criminali è stata la prontezza dei residenti. Alcuni vicini di casa, allarmati da rumori sospetti e colpi provenienti dal salone in un orario insolito, hanno immediatamente composto il Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie dei Carabinieri. I militari hanno effettuato un primo sopralluogo per rilievi tecnici e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, fondamentali per ricostruire il percorso di fuga e tentare il recupero della refurtiva.

Ciò che rende la vicenda ancora più amara è la tempistica: il salone era già stato “visitato” dai soliti ignoti solo pochi giorni prima. Due furti in una settimana rappresentano un colpo durissimo per l’attività, non solo per il valore economico dei prodotti sottratti e i danni strutturali causati dallo scasso, ma anche per il senso di insicurezza che colpisce i commercianti del quartiere.

