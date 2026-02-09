Ragusa. Una città in festa per la Pace. Protagonisti i ragazzi dell’Azione Cattolica

Ragusa, 09 febbraio 2026 – Una domenica all’insegna della gioia, della speranza e soprattutto della Pace. Si è svolta domenica 8 febbraio, a Ragusa la Festa della Pace Unitaria promossa dall’Azione Cattolica Diocesana, che ha visto come protagonisti i ragazzi dell’ACR provenienti da diverse parrocchie del territorio ibleo, accompagnati da educatori e genitori. La giornata è iniziata con la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Giovanni Battista, presieduta dal Vescovo della diocesi, Mons. Giuseppe La Placa. Durante l’omelia, il Vescovo ha rivolto parole intense ai giovani presenti, invitandoli ad essere costruttori di pace nei luoghi che vivono ogni giorno: famiglie, scuole, gruppi di amici, comunità. Al termine della messa, i ragazzi hanno dato vita alla Marcia della Pace, sfilando per le vie del centro storico con canti, colori e striscioni, testimoniando con entusiasmo il desiderio di costruire un mondo più giusto e fraterno. Un corteo gioioso che ha portato tra le strade di Ragusa un messaggio forte e attuale: la pace si costruisce con piccoli gesti quotidiani. Nel pomeriggio, il programma si è spostato al Palazama, dove non sono mancati momenti di animazione, giochi e divertimento per i ragazzi, ma anche attività coinvolgenti per i genitori, che si sono messi in gioco in un clima di condivisione e partecipazione.

Un evento importante ricco di emozioni che ha rafforzato non solo il senso di comunità ma anche il valore dell’impegno educativo.

Nelle foto alcuni momenti della Festa della Pace.

