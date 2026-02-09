Scoglitti, viola le prescrizioni al volante: torna in carcere il responsabile di un tragico incidente

SCOGLITTI, 09 Febbraio 2026 – Nonostante la misura alternativa concessa, è tornato dietro le sbarre C.G., 40enne di Vittoria. I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno dato esecuzione a un provvedimento della Procura della Repubblica di Ragusa, che ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il contestuale ripristino della detenzione in carcere.

La vicenda giudiziaria dell’uomo affonda le radici in un drammatico evento del decennio scorso. C.G. era stato condannato in via definitiva nel 2023 a 4 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo. All’epoca dei fatti, l’ordinamento italiano non prevedeva ancora il reato specifico di omicidio stradale, ma l’impatto causato dall’uomo alla guida di un automezzo era costato la vita a più persone.

Dopo essere entrato in carcere nel gennaio 2024, il quarantenne era stato ammesso a scontare la pena attraverso l’affidamento ai servizi sociali. Tuttavia, la fiducia concessagli dalle istituzioni è venuta meno negli ultimi mesi. I Carabinieri hanno infatti segnalato diverse violazioni alle prescrizioni, alcune delle quali commesse proprio mentre si trovava alla guida di un’autovettura.

Tali accertamenti hanno spinto il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa a revocare il beneficio. Per l’uomo si sono dunque riaperte le porte della casa circondariale di Ragusa, dove dovrà rimanere detenuto fino al 2027 per espiare il resto della pena.

