SuperEnalotto: a Giarre e Comiso centrati due “5” per un totale di oltre 22mila euro

Giarre/Comiso, 09 febbraio 2026 – Sicilia in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 11.004,60 euro l’uno a Giarre, presso l’Antica Tabaccheria in via Turati, 20 e a Comiso, nel Tabacchi Cannizzo in via Principe di Piemonte, 21. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro.

