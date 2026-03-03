Giustizia e Costituzione: il PD di Modica lancia l’incontro-dibattito verso il Referendum del 22 e 23 marzo

Modica, 03 Marzo 2026 – Il Circolo del Partito Democratico di Modica annuncia un importante momento di confronto pubblico in vista della prossima scadenza referendaria. L’appuntamento, dal titolo “Giustizia: difendere la Costituzione dalle bugie del governo”, si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:00 presso la sala conferenze di Palazzo dei Mercedari.

Al centro del dibattito vi è la riforma costituzionale che sarà oggetto del voto popolare il 22 e 23 marzo. Per il PD di Modica, la posta in gioco non riguarda semplicemente un assetto burocratico o il destino della magistratura, ma tocca le fondamenta stesse della nostra democrazia: la Giustizia come diritto universale e inalienabile di ogni cittadino.

Il Partito Democratico sottolinea come la riforma proposta dal governo rischi di indebolire l’indipendenza del sistema giudiziario, con ricadute dirette sulla tutela dei diritti dei singoli. Per approfondire la complessità del tema, l’incontro si avvarrà di una doppia prospettiva, tecnica e politica:

L’avvocato Ignazio Galfo illustrerà i rischi giuridici della riforma, spiegando come le modifiche alla Carta incideranno concretamente sulla protezione dei cittadini e sull’equità dei processi.

L’On. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD all’ARS, affronterà le implicazioni politiche e sociali del provvedimento, inquadrandolo nel più ampio disegno di revisione dell’equilibrio dei poteri previsto dalla nostra Costituzione.

L’incontro, moderato dalla giornalista Viviana Sammito, vedrà gli interventi istituzionali di Francesco Stornello (Segretario del circolo PD Modica), ed Angelo Curciullo (Segretario Federazione PD Ragusa)

“La Giustizia non è una questione per soli addetti ai lavori,” dichiarano dal Circolo di Modica. “Difendere la Costituzione significa proteggere uno spazio di libertà che appartiene a tutti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare per comprendere perché il ‘NO’ al referendum sia una scelta necessaria per preservare un sistema che garantisca diritti uguali per tutti, senza interferenze del potere esecutivo”.

L’appuntamento è per giovedì 5 marzo 2026, alle 18, presso il Palazzo dei Mercedari di Modica.

