Attualità | Ragusa

Fondazione Anffas Ragusa comunità e Futuro Ets celebra i successi del laboratorio dei ceramisti

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 09 febbraio 2026 – Ancora un esempio di eccellenza e integrazione quello che arriva dalla Fondazione Anffas Ragusa Comunità e Futuro Ets che, in questi giorni, sta raccogliendo ampi consensi grazie ai risultati straordinari ottenuti dal proprio laboratorio dei ceramisti. I ragazzi coinvolti hanno dato vita a una vera e propria “fucina di idee”, realizzando piatti da cucina e decorativi, piattini con le immagini del sole e della luna pensati sia per essere appesi alle pareti che usati come svuotatasche, e nuovi poggiapentola che stanno suscitando interesse tra gli appassionati di artigianato e design.
Ogni creazione testimonia non solo la manualità e la dedizione dei giovani protagonisti, ma anche una notevole dose di fantasia e passione. Il laboratorio, vero cuore pulsante della Fondazione, è diventato un luogo dove la creatività si traduce in oggetti unici, capaci di raccontare storie e di valorizzare il talento di ciascuno. “Sono profondamente orgogliosa del percorso che i nostri ragazzi stanno portando avanti – commenta la direttrice Salvina Cilia –. I risultati ottenuti sono la dimostrazione di quanto la combinazione tra formazione, inclusione e innovazione possa dare frutti importanti. Il laboratorio di ceramica continua a crescere, migliorando ogni giorno le proprie performance e producendo oggetti di grande interesse per la comunità”.
La direttrice sottolinea come il percorso intrapreso dal laboratorio rappresenti una vera e propria opportunità di riscatto sociale e personale: “Vedere i nostri ragazzi, veri e propri ceramisti provetti, impegnati con passione e fantasia è una soddisfazione immensa. Ogni pezzo realizzato racconta il valore del lavoro di squadra, dell’impegno e della voglia di superare i propri limiti. La Fondazione continuerà a sostenere e promuovere iniziative che favoriscano la crescita e la valorizzazione delle capacità di ciascuno, perché crediamo che l’inclusione sia il motore di una società più giusta e creativa”. Il laboratorio dei ceramisti di Anffas Ragusa si conferma, dunque, come un punto di riferimento per chi desidera ammirare un aspetto dell’artigianato locale, coniugando innovazione e tradizione, e offrendo alla città oggetti destinati a impreziosire le case e a raccontare una bellissima storia di comunità e futuro.

© Riproduzione riservata
