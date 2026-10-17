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Incidente alla Marza di Ispica: uomo ustionato e intossicato trasferito in elisoccorso

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ISPICA, 17 Ottobre 2026 – Un grave incidente si è verificato nella giornata di oggi nella frazione marinara della Marza, nel territorio comunale di Ispica, dove un uomo è rimasto seriamente ustionato al volto e alle mani. L’uomo avrebbe, inoltre, inalato una consistente quantità di fumo, un fattore che ha ulteriormente complicato il quadro clinico e reso indispensabile un intervento di soccorso tempestivo e articolato.

Per garantire le cure necessarie e velocizzare il trasferimento verso un centro specializzato, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato sul posto per prendersi cura del ferito.

 

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