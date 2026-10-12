MODICA, 12 Ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Modica compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale e l’educazione al consumo consapevole nelle scuole della città. Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro e la sindaca Maria Monisteri Caschetto presenzieranno alle cerimonie di consegna dei nuovi dispositivi di depurazione e sanificazione d’acqua STEI, destinati a due istituti comprensivi del territorio.
Il primo appuntamento si terrà martedì alle 10:30 presso il plesso Sant’Elena dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri”, in via Rocciola Scrofani nella zona Trebalate-Sant’Elena. Il giorno seguente, mercoledì, sempre alla stessa ora, la delegazione si sposterà al plesso De Amicis dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore”, situato in via Don Minzoni.
L’installazione dei macchinari rientra all’interno del Piano d’Intervento intitolato “L’Acqua che insegna alla Sete”, un progetto pensato per promuovere buone pratiche ecologiche e sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della risorsa idrica. Oltre all’attivazione degli impianti negli edifici scolastici, a tutti gli alunni e le alunne dei plessi interessati verrà consegnata una borraccia riutilizzabile, con l’obiettivo di ridurre significativamente l’uso delle bottigliette di plastica monouso.
Come sottolineato dall’assessore Samuele Cannizzaro, il progetto ha una valenza fondamentale per i giovani modicani che frequentano la scuola dell’obbligo, poiché incentiva comportamenti virtuosi e un uso responsabile dell’acqua pubblica. La consegna delle borracce e dei depuratori rappresenta così un segnale concreto per coniugare tutela dell’ambiente, salute e rispetto per i beni comuni fin dai banchi di scuola.
Scuole e sostenibilità a Modica: al via la consegna dei depuratori STEI e delle borracce per gli studenti
MODICA, 12 Ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Modica compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale e l’educazione al consumo consapevole nelle scuole della città. Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro e la sindaca Maria Monisteri Caschetto presenzieranno alle cerimonie di consegna dei nuovi dispositivi di depurazione e sanificazione d’acqua STEI, destinati a due istituti comprensivi del territorio.
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3 commenti su “Scuole e sostenibilità a Modica: al via la consegna dei depuratori STEI e delle borracce per gli studenti”
Negli anni passati l’acqua non solo a Modica, ma in tutto lo Stato Italiano è stata la più sicura al mondo. Io personalmente sono cresciuto bevendo l’acqua dal rubinetto di casa e con i serbatoi in eternit. Allora i serbatoi erano tutti così ma poi ci hanno fatto mettere quelli di plastica per il fatto dell’amianto. Strada facendo siamo diventati tutti sticciusi” e abbiamo messo depuratori e comprato acqua nelle bottiglie di plastica. Quelle con i tappi tecno. Tempo fa se al bar chiedevi un bicchiere d’acqua e te la davano dal rubinetto nessuno si lamentava perchè normale bere acqua pubblica. Come non posso mai e poi mai dimenticare le bevute alle fontanelle che trovavi in giro per la città dopo una partitella di calcio nelle strade di quartiere o “no cianu ra Matria Razia”.
Ma oggi nonostante le cose le hanno rese complicate ci dobbiamo deliziare di questi straordinari depuratori e borracce, narrati con fare da libro cuore visto che partiamo dalle scuole elementari, quando alla fine basta accudire l’acqua pubblica e i bambini capirebbero appieno quanto possono fidarsi delle Istituzioni.
Questa è un’ottima iniziativa al posto della bottiglia di plastica.
..”Io personalmente sono cresciuto bevendo l’acqua dal rubinetto di casa e con i serbatoi in eternit”.. adesso si spiegano tante cose…