Scuole e sostenibilità a Modica: al via la consegna dei depuratori STEI e delle borracce per gli studenti

MODICA, 12 Ottobre 2026 – L’amministrazione comunale di Modica compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale e l’educazione al consumo consapevole nelle scuole della città. Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro e la sindaca Maria Monisteri Caschetto presenzieranno alle cerimonie di consegna dei nuovi dispositivi di depurazione e sanificazione d’acqua STEI, destinati a due istituti comprensivi del territorio.

Il primo appuntamento si terrà martedì alle 10:30 presso il plesso Sant’Elena dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri”, in via Rocciola Scrofani nella zona Trebalate-Sant’Elena. Il giorno seguente, mercoledì, sempre alla stessa ora, la delegazione si sposterà al plesso De Amicis dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore”, situato in via Don Minzoni.

L’installazione dei macchinari rientra all’interno del Piano d’Intervento intitolato “L’Acqua che insegna alla Sete”, un progetto pensato per promuovere buone pratiche ecologiche e sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della risorsa idrica. Oltre all’attivazione degli impianti negli edifici scolastici, a tutti gli alunni e le alunne dei plessi interessati verrà consegnata una borraccia riutilizzabile, con l’obiettivo di ridurre significativamente l’uso delle bottigliette di plastica monouso.

Come sottolineato dall’assessore Samuele Cannizzaro, il progetto ha una valenza fondamentale per i giovani modicani che frequentano la scuola dell’obbligo, poiché incentiva comportamenti virtuosi e un uso responsabile dell’acqua pubblica. La consegna delle borracce e dei depuratori rappresenta così un segnale concreto per coniugare tutela dell’ambiente, salute e rispetto per i beni comuni fin dai banchi di scuola.

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