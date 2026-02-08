Volley, prima sconfitta stagionale per la Green Sport Modica. Vince Giarratana 3 a 1

Giarratana, 08 febbraio 2026 – Si ferma dopo dieci vittorie consecutive la marcia della Green Sport Modica che nell’undicesima giornata del campionato di serie D/F inciampa nella prima sconfitta stagionale in casa del Giarratana Volley che vince per 3 a 1.

Nel primo set la formazione della contea riesce a avere la meglio sulla formazione di casa con il punteggio di 23/25, in un set sempre in equilibrio fino al 23 al pari.

Nel secondo set il sestetto modicano di Capitan Cappello subisce la reazione della formazione di casa di capitan Pagano che fa suo il set con il punteggio di 25/13.

Nel terzo e quarto set la formazione guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino prova a riaprire le sorti del match recuperando anche svantaggi importanti grazie alla buona fase di attacco-ricezione, ma la formazione di casa guidata da coach Corallo riesce ad avere la meglio conquistando entrambi i set con i rispettivi punteggi 25/21 e 25/23.

Arriva così la prima sconfitta stagionale per la formazione della contea che conserva comunque la testa della classifica e da lunedì sarà già al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica 15 febbraio quando al geodetico della sorda arriva il G.P. Carlentini.

A fine gara arriva il commento del Presidente della Green Sport Francesco Davolos che dichiara: “E’ stata una bella partita giocata da due ottime squadre che non si sono risparmiate e hanno fatto entusiasmare tutto il pubblico presente. Per noi è la prima sconfitta stagionale, una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto sino ad ora, sono sicuro che sapremo rialzarci già dai prossimi impegni.

Infine volevo fare i complimenti alle atlete, ai tecnici e a tutta la società del Giarratana Volley per la merita vittoria.”

ASD GIARRATANA VOLLEY 3 – ASD GREEN SPORT MODICA 1

(23/25;25/13;25/21;25/23)

