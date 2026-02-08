Vittoria, fine della fuga per un latitante: arrestato 43enne colpito da mandato europeo

VITTORIA, 08 Febbraio 2026 – Nuovo colpo alla criminalità internazionale nel ragusano. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 43 anni, sul quale pendeva un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità del Belgio.

L’operazione è scaturita nell’ambito di una fitta rete di cooperazione internazionale di Polizia. La segnalazione è partita dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che aveva diramato le ricerche dell’uomo dopo che lo stesso si era reso irreperibile all’estero.

Nonostante i tentativi del 43enne di far perdere le proprie tracce, l’attività d’indagine degli uomini della Squadra Mobile ha permesso di stringere il cerchio attorno al Comune di Vittoria. L’uomo è stato infine localizzato e catturato in un’abitazione a Scoglitti, nota frazione balneare, dove si nascondeva convinto di passare inosservato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa.

Attualmente il soggetto rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana, che dovrà valutare e decidere nelle prossime ore in merito alle procedure per l’estradizione verso il Belgio.

