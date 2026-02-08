  • 8 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, fine della fuga per un latitante: arrestato 43enne colpito da mandato europeo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 08 Febbraio 2026 – Nuovo colpo alla criminalità internazionale nel ragusano. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 43 anni, sul quale pendeva un Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso dalle autorità del Belgio.

L’operazione è scaturita nell’ambito di una fitta rete di cooperazione internazionale di Polizia. La segnalazione è partita dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che aveva diramato le ricerche dell’uomo dopo che lo stesso si era reso irreperibile all’estero.

Nonostante i tentativi del 43enne di far perdere le proprie tracce, l’attività d’indagine degli uomini della Squadra Mobile ha permesso di stringere il cerchio attorno al Comune di Vittoria. L’uomo è stato infine localizzato e catturato in un’abitazione a Scoglitti, nota frazione balneare, dove si nascondeva convinto di passare inosservato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa.

Attualmente il soggetto rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana, che dovrà valutare e decidere nelle prossime ore in merito alle procedure per l’estradizione verso il Belgio.

© Riproduzione riservata
591041

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube