Il PD Modica sfida il maltempo al Sacro Cuore: “Basta incuria, il quartiere merita risposte”

MODICA, 08 Febbraio 2026 – Nonostante la pioggia e il gelo di febbraio, l’iniziativa “Il PD ascolta Modica” ha fatto tappa nel quartiere Sacro Cuore. La delegazione del Partito Democratico, con in testa il segretario cittadino Francesco Stornello, ha perlustrato l’area tra via Silla e i plessi scolastici, raccogliendo il grido d’aiuto di un rione che si sente abbandonato dalle istituzioni.

Il sopralluogo ha evidenziato ferite aperte nel tessuto urbano del Sacro Cuore. Secondo quanto emerso dal confronto con i residenti, il quartiere soffre di una gestione amministrativa giudicata “distante ed inefficace”. I punti caldi della protesta riguardano: incuria del verde e degli immobili (pochi spazi comuni, spesso lasciati senza manutenzione, con marciapiedi deteriorati che rendono difficile la mobilità); sicurezza e illuminazione (molte zone restano al buio a causa di impianti obsoleti, alimentando preoccupazioni per la legalità e la sicurezza notturna); pianificazione carente (sotto accusa la realizzazione della Casa di Comunità ASP; pur essendo un’opera necessaria, viene contestata la mancanza di una visione d’insieme su viabilità e accessibilità).

Per il PD, il rilancio deve passare da azioni immediate e concrete. Tra le priorità indicate da Stornello figurano il potenziamento dello spazzamento, la cura capillare delle aree verdi e la restituzione delle strutture sportive alla collettività.

Un ruolo centrale è assegnato al Terzo Settore: l’idea è quella di affidare gli immobili pubblici inutilizzati alle associazioni locali per creare nuovi centri di aggregazione sociale.

“La villetta di via Silla è il simbolo della bellezza che resiste e dell’abbandono che non possiamo più tollerare,” ha dichiarato Francesco Stornello, sottolineando come l’impegno dei cittadini sia il vero motore del quartiere.

Il Partito Democratico ha assicurato che l’ascolto si trasformerà presto in pressione politica. L’obiettivo dichiarato è quello di incalzare l’amministrazione comunale per ottenere risposte celeri su manutenzione e sicurezza, puntando a trasformare Modica in una “casa bella e sicura per tutti”.

