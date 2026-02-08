Incidente shock a Pozzallo: scontro frontale in Viale Europa, grave un centauro

POZZALLO, 08 Febbraio 2026 – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pozzallo, scuotendo la tranquillità della cittadina marinara. Lo scontro, avvenuto lungo la trafficata Viale Europa, ha visto coinvolti uno scooter e un furgone Fiat Doblò.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato di tipo frontale e particolarmente violento. La motocicletta e il mezzo da lavoro sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento, lasciando sull’asfalto i segni di una frenata disperata e i rottami dei veicoli distrutti.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche: dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Al momento la prognosi resta riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Modica per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del fatto. I militari sono al lavoro per stabilire le responsabilità del caso e capire se l’incidente sia stato causato da una distrazione, dall’alta velocità o da una manovra azzardata.

Il traffico su Viale Europa ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Salva