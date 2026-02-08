Calcio. Beffa atroce all’Aldo Campo: il Ragusa cade al 90′ contro la Reggina

RAGUSA – REGGINA 0 – 1

RETE: 94′ Girasole

RAGUSA, 08 Febbraio 2026 – Il calcio sa essere crudele e il Ragusa di Gaetano Lucenti lo ha imparato nel modo più amaro possibile. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, accorso allo stadio “Aldo Campo” per sostenere gli azzurri contro la corazzata Reggina, il sogno di un pareggio eroico si è infranto proprio a un passo dal traguardo.

Per novanta minuti, il piano tattico di Lucenti ha rasentato la perfezione. Il Ragusa ha tenuto testa alla formazione calabra, chiudendo ogni spazio e ribattendo colpo su colpo, rendendo la vita complicatissima a una delle favorite del torneo.

Tuttavia, proprio quando il triplice fischio sembrava imminente, è arrivata la doccia fredda. In pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la retroguardia iblea ha concesso l’unico centimetro di troppo: Domenico Girasole ne ha approfittato con una semirovesciata sporca ma letale, che ha beffato il portiere di casa e gelato l’intero stadio.

Una sconfitta che brucia non solo per il modo in cui è maturata, ma anche per le ripercussioni sulla graduatoria. Il Ragusa resta fermo a quota 21 punti, impantanato in piena zona play-out. La risalita si prospetta ardua, confermando le previsioni di inizio stagione su un campionato di sofferenza.

