Il Modica frena a Gliaca di Piraino: finisce la striscia record, ma il cuore è da capolista

NEBROS – MODICA 1 – 1
MARCATORI: 30′ Barez, 47′ Bonanno (rig.)
GLIACA DI PIRAINO, 08 Febbraio 2026 – Si ferma a 17 il numero delle vittorie consecutive, ma non si arresta la marcia del Modica, che porta a casa un punto pesantissimo dalla difficile trasferta di Gliaca di Piraino. Contro una Nebros agguerrita, finisce 1-1 al termine di una gara intensa, nervosa e carica di colpi di scena, che ha messo a dura prova i nervi della capolista.
La partita si mette subito in salita per l’undici di mister Raciti. Al 30′, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a una rete di Barez, lesto a capitalizzare un’incertezza difensiva. Il colpo subìto destabilizza i rossoblù, che pochi istanti dopo restano in dieci uomini per l’espulsione di Misseri.
L’episodio accende una miccia in campo e fuori: il clima si fa pesante, le panchine protestano e il direttore di gara è costretto a espellere due dirigenti (uno per parte) per riportare la calma. Il gioco rimane fermo per circa 10 minuti, in un’atmosfera di estrema tensione che sembrava presagire un pomeriggio amaro per i modicani.
Sotto di un gol e con un uomo in meno, il Modica ha dimostrato perché occupa la vetta della classifica. Al rientro dagli spogliatoi, l’approccio è arrembante: dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa, l’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta lo specialista Bonanno, che con freddezza glaciale trasforma la rete dell’1-1.
Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Raciti ha saputo gestire il forcing finale della Nebros, difendendo con ordine e portando a casa un pareggio che blinda la lunga striscia di risultati utili consecutivi.
RISULTATI 21^ GIORNATA
Rosmarino – Gioiosa 0 – 0
Atletico Catania – Leonzio 2 – 2
Avola – Palazzolo 1 – 1
Giarre – Mazzarrone 0 – 2
Melilli – Acquadolcese 1 – 1
Nebros – Modica 1 – 1
Niscemi – Leonfortese 4 – 1
Vittoria – Messana 3 – 1
CLASSIFICA
MODICA 56
Vittoria 41
Avola e Messana 40
Leonzio 34
Mazzarrone e Atletico Catania 33
Niscemi 30
Gioiosa 28
Melilli 23
Nebros 20
Giarre e Acquadolcese 18
Rosmarino e Palazzolo 17
Leonfortese 10