  8 Febbraio 2026
  • 8 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Il Modica frena a Gliaca di Piraino: finisce la striscia record, ma il cuore è da capolista

Tempo di lettura: 2 minuti

NEBROS – MODICA 1 – 1
MARCATORI: 30′ Barez, 47′ Bonanno (rig.)
GLIACA DI PIRAINO, 08 Febbraio 2026 – Si ferma a 17  il numero delle vittorie consecutive, ma non si arresta la marcia del Modica, che porta a casa un punto pesantissimo dalla difficile trasferta di Gliaca di Piraino. Contro una Nebros agguerrita, finisce 1-1 al termine di una gara intensa, nervosa e carica di colpi di scena, che ha messo a dura prova i nervi della capolista.

La partita si mette subito in salita per l’undici di mister Raciti. Al 30′, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a una rete di Barez, lesto a capitalizzare un’incertezza difensiva. Il colpo subìto destabilizza i rossoblù, che pochi istanti dopo restano in dieci uomini per l’espulsione di Misseri.

L’episodio accende una miccia in campo e fuori: il clima si fa pesante, le panchine protestano e il direttore di gara è costretto a espellere due dirigenti (uno per parte) per riportare la calma. Il gioco rimane fermo per circa 10 minuti, in un’atmosfera di estrema tensione che sembrava presagire un pomeriggio amaro per i modicani.

Sotto di un gol e con un uomo in meno, il Modica ha dimostrato perché occupa la vetta della classifica. Al rientro dagli spogliatoi, l’approccio è arrembante: dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa, l’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta lo specialista Bonanno, che con freddezza glaciale trasforma la rete dell’1-1.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Raciti ha saputo gestire il forcing finale della Nebros, difendendo con ordine e portando a casa un pareggio che blinda la lunga striscia di risultati utili consecutivi.

RISULTATI 21^ GIORNATA 

Rosmarino – Gioiosa  0 – 0

Atletico Catania – Leonzio  2 – 2

Avola – Palazzolo  1  –  1

Giarre  –  Mazzarrone  0  –  2

Melilli – Acquadolcese 1 – 1

Nebros  –  Modica  1  –  1

Niscemi – Leonfortese  4  –  1

Vittoria – Messana  3  – 1

CLASSIFICA

MODICA  56

Vittoria   41

Avola e Messana  40

Leonzio  34

Mazzarrone e Atletico Catania 33

Niscemi  30

Gioiosa 28

Melilli 23

Nebros 20

Giarre e Acquadolcese 18

Rosmarino e Palazzolo 17

Leonfortese 10

 

