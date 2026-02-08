  • 8 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Febbraio 2026 -
Cronaca | giarratana | News in primo piano

Giarratana, colpo al bancomat fallito: recuperato l’ATM con 60mila euro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GIARRATANA, 08 Febbraio 2026 – Si è concluso con un nulla di fatto il temerario assalto al bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps) di Giarratana. Il colpo, messo a segno nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026, è stato sventato dal tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno ritrovato la refurtiva intatta a poche ore dal furto.

Secondo le prime ricostruzioni, una banda organizzata è entrata in azione nel cuore della notte in corso XX Settembre. Utilizzando mezzi pesanti come arieti, i malviventi sono riusciti a scardinare l’intero apparato ATM dalla parete dell’istituto di credito. L’operazione ha causato ingenti danni strutturali alla filiale, lasciando detriti e segni di una violenta effrazione sulla facciata dell’edificio.

La fuga dei banditi è durata però poco. I Carabinieri del Nucleo Investigativo Provinciale di Ragusa, pattugliando il territorio e seguendo le tracce lasciate dai mezzi in fuga, hanno individuato il bancomat abbandonato nelle campagne circostanti il centro abitato.

Insieme al distributore automatico, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un autocarro e un’auto, entrambi risultati rubati e utilizzati per lo scardinamento e il trasporto della pesante cassaforte.

Il dato più significativo riguarda il contenuto dell’ATM: all’interno erano custoditi circa 60.000 euro in contanti. I malviventi, probabilmente disturbati o in difficoltà nel gestire il peso del macchinario durante la fuga, non sono riusciti a forzarlo prima del ritrovamento.

Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura di Ragusa. Gli inquirenti stanno analizzando i rilievi scientifici effettuati sui mezzi sequestrati e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei componenti della banda. Nel frattempo, la direzione della Baps ha avviato le procedure per la messa in sicurezza dei locali e il ripristino dei servizi ai cittadini.

© Riproduzione riservata
591057

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube