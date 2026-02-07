  • 7 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Modica, screening del diabete con i Lions all’istituto Grimaldi

Modica, 07 febbraio 2026 – Il Lions Club di Modica, presieduto da Sonia Calabrese, ha organizzato presso la sezione “alberghiero” dell’Istituto Professionale “Principe Grimaldi” uno screening sul diabete rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi. Ad effettuare i test sono stati i soci medici del Lions Club di Modica Laura Pisana, Giovanni Ruta, Salvatore Tiralongo e Claudia Scollo, coadiuvati da Giuseppe Mazza . Al termine dei test, si è tenuta una affollata conferenza rivolta agli studenti agli studenti sulla corretta alimentazione per evitare il rischio di andare incontro alla sindrome metabolica possibile precursore del diabete. Il Lions Club di Modica è impegnato, in particolare nelle scuole di primo e secondo grado, a proseguire con altre attività di informazione inerenti ad una corretta alimentazione ed al miglioramento dello stile di vita.
I risultati dei test sono stati confortanti in quanto la maggioranza degli studenti è risultata negativa. Gli studenti che hanno presentato un elevato indice glicemico sono stati invitati ad eseguire opportuni controlli in collaborazione con i propri medici di famiglia. L’attività del Lions Club di Modica è rivolta ai giovani e vuole essere un invito a riflettere sull’allarmante problema del diabete, fenomeno sempre in crescita specie nella fascia dei più giovani per contribuire ad adottare un più corretto stile di vita ed a seguire una sana alimentazione

