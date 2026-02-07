Ragusa, la Polizia di Stato di Ragusa denuncia per evasione cittadino tunisino

Pertanto il soggetto è stato denunciato per il reato di evasione alla Procura della Repubblica di Ragusa.

​La costante attività di controllo del territorio delle volanti in città ha permesso d’accertare che un cittadino tunisino, già sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa durante il controllo dei soggetti sottoposti a misura dall’autorità Giudiziaria.

Ragusa, 07 Febbraio 2026 – ​Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno denunciato un cittadino tunisino per evasione.

