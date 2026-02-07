  • 7 Febbraio 2026 -
  • 7 Febbraio 2026 -
giarratana | Politica

Una nuova opportunità per i cittadini di Giarratana. Il comune intende aderire alla Rottamazione Quinquies 2026

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 07 febbraio 2026 – Il Comune di Giarratana intende aderire alla definizione agevolata dei tributi locali, la cosiddetta “Rottamazione Quinquies 2026”, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione contabile. Una volta redatto il regolamento e dopo l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, l’Ente potrà dotarsi di questo importante strumento, come già avvenuto in passato e, da ultimo, con la definizione agevolata “Rottamazione quater” del 2023.
L’obiettivo principale della misura è favorire il recupero dei crediti di difficile esigibilità, riducendo al contempo il carico amministrativo degli uffici comunali e incentivando l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che si trovano in una temporanea condizione di difficoltà economica. Si tratta di un provvedimento che coniuga responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche e sensibilità sociale, nell’ottica di una fiscalità più equa, sostenibile e vicina ai cittadini. Grazie alla Rottamazione Quinquies, sarà possibile estin­guere i debiti relativi ai tributi locali versando esclusivamente la quota capitale, con l’abbattimento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio. La definizione agevolata riguarderà i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’iniziativa nasce dalla chiara volontà di sostenere le famiglie e le imprese del territorio, offrendo uno strumento concreto per regolarizzare la propria posizione debitoria con serenità. Ulteriori comunicazioni sulle modalità di adesione saranno fornite non appena la Delibera sarà approvata dal Consiglio Comunale.

