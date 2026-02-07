L’Introspezione di Saro Cannizzaro. Olimpiadi in RAI. Il logorreo che uccide l’arte

C’erano tutti gli ingredienti per un capolavoro: la neve, la magia delle Olimpiadi, il lavoro certosino di artisti e registi. Eppure, la Rai è riuscita nell’impresa titanica di trasformare un sogno collettivo in un incubo domestico. Non è stata la cerimonia a fallire, ma il suo racconto: un sequestro acustico perpetrato da due voci che hanno scambiato lo schermo televisivo per il salotto di casa propria.

L’Eclissi del Silenzio

Mentre il mondo guardava l’arte, l’utente di Rai 1 è stato costretto ad ascoltare il nulla. Il peccato mortale? L’incapacità di tacere. In un evento dove l’immagine è sovrana e la musica è l’anima, i commentatori hanno agito come vandali sonori, imbrattando ogni istante di bellezza con un rumore di fondo ininterrotto.

• L’ego al microfono: Hanno prevaricato l’opera, convinti che le loro banalità fossero più preziose delle immagini stesse.

• La tortura timbrica: A rendere il tutto grottesco è stata una voce in particolare, uno starnazzamento sgradevole che ha perforato i timpani dei telespettatori, rendendo ogni momento solenne un esercizio di tolleranza al dolore.

Dalla Guida allo Stolker

Il commentatore dovrebbe essere una guida discreta; qui abbiamo assistito a uno stalking mediatico. La Rai sembra ignorare che una cerimonia olimpica è teatro puro, non una diretta del traffico. La pretesa di spiegare l’ovvio e di riempire ogni pausa ha soffocato il linguaggio universale dello spettacolo, riducendo la poesia a un verbale di bassa lega.

Il tradimento della Missione Pubblica

Vedere migliaia di spettatori arrendersi e spegnere la TV è il certificato di fallimento di una testata che non sa più distinguere tra quantità di parole e qualità dell’informazione. È un insulto a chi quella cerimonia l’ha costruita e un tradimento verso chi paga il canone per godere di un servizio, non per subire un fastidio.

La morale è semplice: la bellezza non ha bisogno di traduttori logorroici. Se la Rai vuole davvero servire il pubblico, impari l’arte rivoluzionaria della sottrazione. Meno ego, meno chiacchiere, e soprattutto, voci che non facciano rimpiangere la sordità.

