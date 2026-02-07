Assalto al bancomat della BAPS a Giarratana: colpo nella notte

GIARRATANA, 07 Febbraio 2026 – Risveglio amaro per la comunità di Giarratana. Nella notte, un commando di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) situata nel centro cittadino. I malviventi sono riusciti a scardinare lo sportello bancomat, sventrando la struttura per impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Al momento la zona è stata completamente transennata e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno interdetto l’accesso ai pedoni e ai veicoli nelle immediate vicinanze dell’istituto di credito per consentire i rilievi tecnici: non è possibile avvicinarsi al sito finché non saranno ultimati gli accertamenti della scientifica.

Le indagini sono scattate immediatamente dopo l’allarme. Sul posto stanno operando in stretta sinergia, i militari della Stazione Carabinieri di Giarratana, primi a intervenire sul luogo del delitto e il N.O.R. (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Ragusa, che sta coordinando le attività investigative a largo raggio.

Gli inquirenti stanno già visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e dei sistemi di videosorveglianza comunale per tracciare la via di fuga dei banditi. Resta ancora da quantificare l’esatto bottino asportato, che pare essere ingente.

foto Franco Assenza

