Lavoro dignitoso negli appalti: l’appello dell’Alternativa Socialista al Comune di Modica

MODICA, 07 Febbraio 2026 – Il Comitato l’Alternativa Socialista Modica rompe il silenzio sulla gestione dei servizi esternalizzati in città, lanciando un appello diretto all’Amministrazione Comunale. La richiesta è chiara: il Comune deve farsi garante di un lavoro dignitoso attraverso l’introduzione di clausole specifiche nei bandi di gara.

Secondo il comitato, l’attuale sistema di affidamento di servizi come pulizie, manutenzioni e assistenza alla persona rischia spesso di innescare una competizione basata esclusivamente sul risparmio. Questo si traduce inevitabilmente in salari compressi e precarietà diffusa, qualità del servizio scadente per la cittadinanza e concorrenza sleale ai danni delle imprese che rispettano i diritti.

“La Pubblica Amministrazione non può restare neutrale”, dichiara Antonio Ruta per il Comitato. “Deve esercitare una funzione di indirizzo e di esempio, promuovendo condizioni eque.”

Le 5 proposte per una svolta eticaIl Comitato ha delineato un piano d’azione in cinque punti cardine da inserire nei futuri capitolati d’appalto: obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali (CCNL) firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi; garanzia di un trattamento economico complessivo che assicuri una vita dignitosa; punteggi più alti alle imprese che offrono stabilità, formazione e sicurezza superiore ai minimi di legge; controlli rigorosi e costanti sull’effettivo rispetto dei contratti durante tutta la durata dell’appalto; applicazione di questi criteri anche nelle società partecipate e negli enti collegati.

Per l’Alternativa Socialista, tutelare chi lavora per il Comune non è solo una questione di giustizia sociale, ma di efficienza amministrativa. Servizi migliori passano necessariamente attraverso la valorizzazione delle persone che li prestano.Il Comitato conclude con un invito formale al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per l’apertura di un confronto pubblico immediato, affinché le dichiarazioni di intenti si trasformino in atti amministrativi concreti.

