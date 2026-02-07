Modica: arrestati in due per rapina, lesioni e minacce

Modica, 07 Febbraio 2026 – La polizia ha arrestato a Modica due persone per rapina, lesioni e minacce. Si tratta di un modicano di 42 anni ed un tunisino di 30 anni. Avrebbero aggredito un tunisino lo scorso mese di agosto in Corso Umberto, nei pressi del Monumento ai Caduti.

I due sono stati arrestati in seguito all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Ragusa su richiesta del procuratore capo Francesco Puleio dopo le indagini svolte dagli agenti del Commissariato di polizia di Stato di Modica.

Venerdì dopo l’interrogatorio di garanzia il tunisino è stato rimesso in libertà con il solo obbligo di dimora a Modica come richiesto dal difensore Giovanni Favaccio mentre al modicano, assistito dall’avvocato Loredana Calabrese, il gip Gaetano Dimartino, ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico previo consenso della parte offesa.

Nella denuncia-querela la presunta vittima ha dichiarato di essere stato aggredito per rapina e inseguito fino all’ambulanza dai due indagati che avevano in mano bottiglie di vetro rotte.

Questa tesi – secondo la difesa – non è stata confermata dagli operatori del servizio sanitario di soccorso.

Salva