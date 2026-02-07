Addio carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida. Ecco cosa fare

Il consiglio degli esperti: Non aspettate l’estate 2026. Verificate subito il vostro documento e, se ancora cartaceo, prenotate il rinnovo nelle prossime settimane per evitare disagi e attese estenuanti.

• Consegna: Il documento viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato.

Si ricorda che, a differenza del vecchio modello, il rilascio della Carta d’Identità Elettronica NON è immediato.

Tempi di rilascio e modalità

Attenzione: La scadenza del 3 agosto 2026 prevale su qualsiasi data di scadenza riportata sul documento. Se la vostra carta cartacea riporta, ad esempio, una scadenza nel 2027 o 2028, sappiate che dal 3 agosto 2026 sarà comunque inutilizzabile. Restano ovviamente valide le scadenze naturali se antecedenti a tale data.

A partire da questa data, le carte d’identità cartacee perderanno ogni validità. È importante sottolineare che il documento cesserà di essere valido non solo per l’espatrio, ma anche sul territorio nazionale.

07 Febbraio 2026 – È giunta l’ora di mandare definitivamente in pensione il vecchio documento d’identità cartaceo. Per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019 e secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno (circolare DAIT n. 76 del 13/10/2025), si avvicina una scadenza tassativa che riguarderà milioni di cittadini italiani.

