Addio carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida. Ecco cosa fare

07 Febbraio 2026 – È giunta l’ora di mandare definitivamente in pensione il vecchio documento d’identità cartaceo. Per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019 e secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno (circolare DAIT n. 76 del 13/10/2025), si avvicina una scadenza tassativa che riguarderà milioni di cittadini italiani.
La scadenza: 3 agosto 2026
A partire da questa data, le carte d’identità cartacee perderanno ogni validità. È importante sottolineare che il documento cesserà di essere valido non solo per l’espatrio, ma anche sul territorio nazionale.
Attenzione: La scadenza del 3 agosto 2026 prevale su qualsiasi data di scadenza riportata sul documento. Se la vostra carta cartacea riporta, ad esempio, una scadenza nel 2027 o 2028, sappiate che dal 3 agosto 2026 sarà comunque inutilizzabile. Restano ovviamente valide le scadenze naturali se antecedenti a tale data.
Il rischio “ingorgo” estivo
Il Ministero rivolge un invito pressante a tutti i possessori di documenti cartacei affinché fissino un appuntamento per il rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica) il prima possibile.
C’è un fattore logistico critico: la scadenza cade in pieno agosto, il periodo di massima affluenza per le partenze estive. Aspettare l’ultimo momento significherebbe rischiare di:
1. Non trovare appuntamenti disponibili presso gli uffici comunali.
2. Trovarsi nell’impossibilità di viaggiare o sbrigare pratiche burocratiche a causa del documento scaduto.
Tempi di rilascio e modalità
Si ricorda che, a differenza del vecchio modello, il rilascio della Carta d’Identità Elettronica NON è immediato.
• Procedura: Il cittadino deve recarsi in Comune (previo appuntamento).
• Consegna: Il documento viene stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato.
Il consiglio degli esperti: Non aspettate l’estate 2026. Verificate subito il vostro documento e, se ancora cartaceo, prenotate il rinnovo nelle prossime settimane per evitare disagi e attese estenuanti.