  • 8 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Ottimo debutto per la nuova stagione agonistica della Kudos Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 febbraio 2026 – La nuova stagione agonistica di ginnastica artistica si apre nel migliore dei modi per la Società Kudos Modica.
Alla prima competizione dell’anno, svoltasi oggi presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa, le atlete hanno dimostrato impegno, determinazione e grande spirito di squadra.

Risultato straordinario per la squadra LC Base Junior con le ginnaste Cappello Sofia, Fiore Alice, Firera Gloria, Giannone Martina e Maggio Sofia, che conquista un meritatissimo primo posto, salendo sul gradino più alto del podio.
Ottima anche la prova della squadra LB Base Allieve con le ginnaste Abbondo Cristina, Caschetto Shaira, Rubino Giulia, Scala Carlotta e Sigona Nina, che chiude la gara al quarto posto, ad un passo dalle medaglie.

Un debutto che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che premia il lavoro svolto in palestra da tecnici e ginnaste

© Riproduzione riservata
591021

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube