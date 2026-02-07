Ottimo debutto per la nuova stagione agonistica della Kudos Modica

Un debutto che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione e che premia il lavoro svolto in palestra da tecnici e ginnaste

Risultato straordinario per la squadra LC Base Junior con le ginnaste Cappello Sofia, Fiore Alice, Firera Gloria, Giannone Martina e Maggio Sofia, che conquista un meritatissimo primo posto, salendo sul gradino più alto del podio. Ottima anche la prova della squadra LB Base Allieve con le ginnaste Abbondo Cristina, Caschetto Shaira, Rubino Giulia, Scala Carlotta e Sigona Nina, che chiude la gara al quarto posto, ad un passo dalle medaglie.

Modica, 07 febbraio 2026 – La nuova stagione agonistica di ginnastica artistica si apre nel migliore dei modi per la Società Kudos Modica. Alla prima competizione dell’anno, svoltasi oggi presso la Scuola dello Sport CONI di Ragusa, le atlete hanno dimostrato impegno, determinazione e grande spirito di squadra.

