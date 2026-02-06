Modica, Michelangelo Aurnia si dimette dal Consiglio Comunale: subentra Angelo Spadaro

MODICA, 06 Febbraio 2026 – Cambio della guardia tra i banchi di Palazzo San Domenico. Questa mattina, il consigliere comunale Michelangelo Aurnia ha formalmente protocollato le proprie dimissioni, segnando la fine del suo mandato nell’aula consiliare modicana.

Alla base della scelta non vi sono frizioni politiche, bensì prestigiosi traguardi professionali. Aurnia ha motivato il passo indietro citando i crescenti impegni lavorativi e, in particolare, la recente elezione alla presidenza dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa.

Un ruolo di vertice provinciale che richiede dedizione esclusiva e che ha spinto il professionista a optare per un avvicendamento, garantendo così che il seggio in Consiglio sia ricoperto con la necessaria continuità. “E’ giusto così – commenta Aurnia – per rispetto del nuovo incarico che andrò a ricoprire. E’ una questione di deontologia”.

Come previsto dalle procedure elettorali, il posto lasciato vacante da Aurnia non resterà vuoto. A subentrare nelle file della maggioranza sarà Angelo Spadaro, primo dei non eletti nella medesima lista. L’ufficializzazione del subentro avverrà durante la prossima seduta utile del Consiglio Comunale, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità.

“Una scelta di responsabilità verso le istituzioni e verso la categoria professionale che mi onoro di rappresentare,” è il senso del messaggio lasciato da Aurnia a margine del protocollo.

Salva