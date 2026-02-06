  • 6 Febbraio 2026 -
  • 6 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Modica. “Costruire un amore sano”: nella Chiesa Madre di San Giorgio un incontro sul tema dei tradimenti nelle relazioni

Modica, 06 febbraio 2026 – La Chiesa Madre di San Giorgio si conferma ancora una volta un centro di ascolto e crescita per la comunità. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18:45, i locali della parrocchia ospiteranno un nuovo appuntamento del percorso di formazione dedicato alle coppie, ai fidanzati e, significativamente, aperto a tutti, compresi i single.

L’incontro, dal titolo “Costruire un amore sano”, si focalizzerà su un tema delicato quanto attuale: i tradimenti nelle relazioni. A guidare la riflessione sarà il Dott. Carmelo Impera, esperto relatore noto per la sua capacità di affrontare con profondità e sensibilità le dinamiche del cuore e dei legami umani.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire strumenti concreti per navigare le complessità dei rapporti affettivi moderni, promuovendo una cultura del rispetto e della consapevolezza.

A sottolineare l’importanza del progetto è il parroco, Don Michele Fidone, che invita a partecipare: “La Chiesa è anche questo momento di confronto e di formazione, un accompagnamento costante delle coppie e delle famiglie, un momento di attenzione per affrontare le sfide quotidiane”.

Per facilitare la partecipazione dei genitori, la parrocchia ha organizzato un servizio dedicato: durante l’intero incontro sarà infatti garantita l’animazione per i bambini, permettendo così alle famiglie di seguire l’evento in totale serenità.

