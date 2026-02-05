Terminal bus Ragusa senza parcheggi, approvata la mozione del PD

Ragusa, 05 febbraio 2026 – Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per affrontare in modo strutturale i gravi disagi legati alla carenza di parcheggi a servizio del nuovo terminal degli autobus.

Una situazione ormai insostenibile per i pendolari diretti soprattutto verso Catania, costretti a lasciare l’auto nelle strade limitrofe – zona parrocchia Sacra Famiglia – con pesanti ripercussioni anche per i residenti, che non trovano più posti disponibili. Al disagio dei cittadini che vivono nei quartieri interessati si aggiunge quello di chi utilizza quotidianamente il servizio autobus, costretto ad arrivare con largo anticipo, spesso parcheggiando lontano e dovendo percorrere la distanza anche in condizioni meteo avverse.

“Da tempo proponiamo una soluzione semplice e immediata – spiegano il capogruppo Peppe Calabrese e i consiglieri Giuseppe Podimani e Mario Chiavola – ovvero chiedere a Etna Trasporti di prevedere una fermata presso il vecchio terminal, dove i parcheggi sono ampi e già disponibili”. In passato l’amministrazione aveva giustificato l’inerzia con presunti ostacoli burocratici, ma con l’approvazione della mozione, invece, il Consiglio comunale ha dato un mandato politico chiaro affinché si proceda risolvendo gli eventuali problemi.

Durante il dibattito, la maggioranza ha minimizzato l’urgenza del problema. “L’urgenza non la percepisce chi non deve prendere l’autobus alle cinque o alle sei del mattino per andare a lavorare – sottolinea il gruppo PD – ma per centinaia di cittadini questo è un disagio quotidiano che richiede risposte immediate”.

Il Partito Democratico vigilerà affinché l’amministrazione comunale dia seguito all’indirizzo espresso dal Consiglio, traducendo in atti concreti un impegno che riguarda la qualità della vita dei pendolari e dei residenti.

Salva