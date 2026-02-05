Comiso, approvato il Bilancio di Previsione: FdI blinda l’Amministrazione e gela l’opposizione

COMISO, 05 Febbraio 2026 – Il Comune di Comiso mette in sicurezza la propria programmazione finanziaria per il triennio 2026-2028. L’approvazione del Bilancio di Previsione in Consiglio comunale segna un punto a favore della maggioranza, con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che rivendica con forza la solidità dei conti e la tempistica dell’operazione.

La capogruppo di FdI, Martina Schembari, ha espresso piena soddisfazione per l’approdo tempestivo dell’atto in aula, definendolo un passaggio fondamentale per garantire stabilità alla città. La nota del gruppo non risparmia critiche durissime alle minoranze, accusate di aver tentato di dipingere un quadro economico distorto.

“Ancora una volta, i fatti e i numeri certificano la serietà dell’azione amministrativa”, dichiara Schembari. “Non esiste alcuna emergenza economica, se non quella costruita ad arte da chi preferisce l’allarmismo sterile al confronto sui dati reali”. Secondo il partito di maggioranza, il bilancio evidenzia una situazione finanziaria solida, frutto di una gestione attenta agli equilibri di finanza pubblica.

L’approvazione entro i termini di legge viene interpretata da Fratelli d’Italia come un segnale di buona amministrazione e rispetto verso i cittadini. Il bilancio di previsione, infatti, è lo strumento che permette all’Ente di non operare in esercizio provvisorio, garantendo la continuità dei servizi e la possibilità di pianificare investimenti sul territorio.

Il messaggio politico che emerge dalla nota è chiaro: la maggioranza non intende arretrare di fronte alle contestazioni dell’opposizione. “Continueremo a sostenere un percorso fondato sulla concretezza e sulla verità dei numeri”, conclude Martina Schembari, “respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione politica che non giova né a Comiso né alla sua comunità”.

