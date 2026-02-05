  • 5 Febbraio 2026 -
  • 5 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Ragusa, viola gli obblighi della Sorveglianza Speciale: denunciato 25enne

Ragusa, 05 Febbraio 2026 – Nuovo intervento della Polizia di Stato di Ragusa nell’ambito delle attività di controllo del territorio e monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante i consueti servizi di prevenzione dei reati, gli uomini della Squadra Volante hanno effettuato una serie di verifiche domiciliari mirate. Tra i soggetti controllati figura un giovane di nazionalità gambiana, di 25 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’accertamento, i poliziotti hanno riscontrato che il giovane non si trovava presso la propria abitazione o, comunque, non stava rispettando i rigidi obblighi previsti dal provvedimento a suo carico.

Le misure di Sorveglianza Speciale impongono prescrizioni precise volte a limitare la capacità di movimento di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

A causa della violazione accertata, il 25enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa.

