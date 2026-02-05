  • 5 Febbraio 2026 -
  
Cultura | Ragusa

Ragusa. Letture d’Evasione – Pagine per liberare la mente

Ragusa, 05 febbraio 2026 – La seconda edizione dell’iniziativa “Letture d’Evasione – Pagine per liberare la mente” si è conclusa a fine gennaio e i volumi raccolti, oltre 60 tra albi illustrati e testi di narrativa, sono stati consegnati stamani alla Casa Circondariale di Ragusa.
L’iniziativa – promossa ai primi di dicembre scorso dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa con l’Associazione di Comicoterapia “Ci Ridiamo Su”, insieme alle librerie Flaccavento, Mondadori Ragusa, Le Magasin, Tante Storie, Ubik Ragusa (ex Paolino), Ubik Marina di Ragusa, Ubik Ibla, con il patrocinio del Comune di Ragusa – Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali – e la collaborazione del Rotary Club Ragusa – invitava la cittadinanza a regalare libri per i papà detenuti e per le loro bambine e i loro bambini.
La nostra città, attraverso donazioni di persone singole e di associazioni, ha risposto all’invito con generosità e raccogliendo oltre 60 volumi e albi illustrati per bambine e bambini.
Questo permetterà alle persone adulte di leggere testi di narrativa nelle lunghe giornate che sono costrette a vivere, ma anche di giocare e leggere insieme ai loro figli e alle loro figli in occasione dei colloqui settimanali, con l’obiettivo di creare legami, scambi, relazioni.

