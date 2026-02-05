Ospedale Maggiore e dissesto: L’Alternativa Socialista incalza l’Amministrazione Comunale di Modica

MODICA, 05 Febbraio 2026 – – Il dibattito politico cittadino si accende su due fronti caldi: la gestione del parcheggio dell’Ospedale Maggiore e l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sul dissesto finanziario. Il comitato “L’Alternativa Socialista Modica”, attraverso il suo portavoce Antonio Ruta, interviene con una nota che mescola realismo politico e visione sociale, mettendo nel mirino l’atteggiamento dell’attuale Amministrazione.

Sulla recente dichiarazione del Sindaco, secondo cui il Comune non avrebbe competenza sull’area di sosta del nosocomio cittadino, i Socialisti scelgono di non addentrarsi nella disputa legale, ma spostano il focus sull’efficacia dell’azione politica.

“Non intendiamo contestare l’assunto giuridico in assenza di atti — si legge nella nota — ma un cavillo non annulla i disagi quotidiani dei cittadini. Chi rappresenta la città ha il dovere di una presa di posizione politica forte e concreta, che vada oltre la burocrazia.”

L’invito rivolto a Palazzo San Domenico è quello di avviare immediatamente un’interlocuzione con l’ASP. Il rischio, secondo Ruta, è che la vicenda scivoli nel grottesco, diventando l’ennesimo terreno di scontro di una “faida interna al centrodestra” sulla pelle dell’utenza.

Non meno critico è il punto di vista sulla neonata Commissione d’Inchiesta sul dissesto finanziario dell’Ente. Sebbene l’istituzione dello strumento sia un fatto positivo, l’Alternativa Socialista ne contesta la composizione, definendola troppo “chiusa”.

Le critiche principali: la scelta di limitare la Commissione al solo perimetro consiliare, nessun coinvolgimento di tecnici del settore o rappresentanti di sindacati e associazioni, il dissesto, secondo il comitato, non è un mero calcolo contabile ma un “evento epocale” che incide direttamente su imprese e famiglie.

“La Commissione sarebbe stata l’occasione perfetta per aprire il palazzo ai cittadini,” spiega Antonio Ruta. “Serve consapevolezza non solo sulle cause del default, ma soprattutto sulla distanza che intercorre tra il Buon Governo e l’illusione di un falso efficientismo.”

Nonostante le riserve, il comitato conclude con un’apertura al futuro, richiamando l’ottimismo della volontà di Antonio Gramsci. L’auspicio è che, nonostante i limiti strutturali, la Commissione non si riduca a un inutile passaggio burocratico.

“Vogliamo sperare in un futuro migliore del presente — conclude la nota — ma sia chiaro: ad ognuno le proprie responsabilità.”

