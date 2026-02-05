Anc Ragusa. Venerdi approfondimento sulla Rottamazione-quinquies

Ragusa, 05 febbraio 2026 – Sarà Rosanna Acierno, dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista, ad animare, domani, venerdì 6 febbraio, un nuovo appuntamento formativo promosso da Anc Ragusa e che si terrà dalle 9 alle 13 nella sala “Gianni Molè” del palazzo della Provincia, in viale del Fante, nel capoluogo ibleo. Acierno si soffermerà su “La rottamazione quinquies e le altre novità in materia di riscossione introdotte dalla Legge di bilancio 2026. Poteri dell’agente e possibili strategie difensive”. In particolare, l’attenzione sarà puntata sulla nuova rottamazione 5.0 con le differenze esistenti rispetto alle precedenti, con i soggetti ammessi e con i benefici e gli effetti derivanti dalla presentazione dell’istanza. Riflettori accesi anche sul nuovo divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 50mila euro e sul nuovo blocco dei pagamenti Pa per i professionisti. Si parlerà anche degli strumenti di riscossione e della possibile adozione di misure cautelari o esecutive. “Ancora una occasione – afferma il presidente dell’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa, Giovanni Frasca – per approfondire tematiche che i professionisti hanno molto a cuore in questo periodo in cui con la Legge di bilancio è fondamentale rimanere al passo per assicurare la dovuta tutela alle imprese e ai singoli soggetti che assistiamo”.

