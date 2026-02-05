Modica, il Sindaco Monisteri rompe il silenzio: “Governare l’aula non è governare la città”

Modica, 05 Febbraio 2026 – Il clima politico a Modica si fa rovente e il Sindaco Maria Monisteri Caschetto decide di intervenire con fermezza per replicare alle recenti dinamiche consiliari. Al centro della questione, non solo i numeri in aula, ma una visione divergente sulla gestione amministrativa e su alcuni nodi cruciali come il parcheggio dell’Ospedale Maggiore e l’imposta di soggiorno.
Il primo cittadino non usa mezzi termini nel definire le manovre di alcuni gruppi consiliari: “Leggo con interesse chi oggi rivendica di ‘governare l’aula’. È una legittima ambizione politica, ma non va confusa con il governo della città”. Secondo Monisteri, avere i numeri per rinviare un atto o emendarlo è un mero esercizio di potere consiliare che nulla ha a che vedere con la responsabilità di costruire soluzioni per la comunità.
Il Sindaco respinge con forza le voci di un presunto “tramonto politico”, definendo tali letture distorte e strumentali. “Parlare di crisi significa ignorare il lavoro quotidiano di risanamento dell’Ente, portato avanti in condizioni finanziarie e gestionali oggettivamente complicate, ereditate dal passato”.
Uno dei punti di scontro più accesi riguarda la gestione del parcheggio del nosocomio modicano. Monisteri chiarisce la posizione dell’Amministrazione, basata su una verifica tecnica condotta con i vertici dell’ASP: “Dalle ricerche effettuate, non risulta alcuna convenzione che obblighi il Comune alla manutenzione e custodia del parcheggio principale. Esiste una convenzione, ma riguarda esclusivamente il parcheggio dell’ingresso di via Resistenza Partigiana. I consiglieri sono stati forse troppo superficiali o hanno voluto creare confusione. Non restituisco un’area dissestata per incuria, ma perché si tratta di un’area privata in pieno possesso dell’azienda sanitaria”.
Il Sindaco ha, poi, toccato il tema del regolamento sull’imposta di soggiorno, lamentando i ritardi delle commissioni che avrebbero avuto oltre un mese e mezzo per proporre modifiche: “Il confronto non è mai stato negato, ma i rinvii diventano irresponsabili se producono immobilismo”.
Infine, sulla neonata Commissione speciale sul dissesto finanziario, Monisteri accoglie con favore l’istituzione ma lancia un monito: l’organo non deve trasformarsi in un terreno di scontro tattico. “Chi vuole contribuire al bene di Modica troverà la porta aperta. Chi invece preferisce la crisi politica permanente dovrà spiegare ai cittadini perché sceglie il conflitto anziché le soluzioni”.
Nonostante le turbolenze in aula, la linea del Sindaco rimane tracciata: proseguire sulla strada del risanamento finanziario e della chiarezza amministrativa, richiamando il Consiglio a una responsabilità che vada oltre il semplice gioco delle parti.
Magari, visto il disagio del parcheggio, potrebbe scrivere una lettera a chi di dovere x invitarlo a togliere il problema x i suoi cittadini che nelle urne ha segnato il suo nome x scelta ,ma soprattutto la pericolosità del trovarsi a scivolare nelle ore di pioggia, poi se x accendere ai reparti ci dobbiamo attrezzare di stivali usati nei campi ,bastava dirlo.
chiarezza amministrativa? Veramente per i Modicani l’ unica chiarezza è quella di vedersi aumentare i tributi locali poi in termini di gestione del dissesto ovvero l ammontare preciso dei debiti e come il comune intende risanare il bilancio rimane per I Modicani tutto all oscuro!!
Qua siamo alle cose assurde, da una parte ci dice: “Non restituisco un’area dissestata per incuria, ma perché si tratta di un’area privata in pieno possesso dell’azienda sanitaria” e quindi evidentemente se la restituisce è perché ce l’ha in carico, e poi ci racconta che “Dalle ricerche effettuate, non risulta alcuna convenzione che obblighi il Comune alla manutenzione e custodia del parcheggio principale”.
Delle due l’una, o restituisce e vuol dire che ce l’ha in carico il Comune, oppure non risulta nessuna convenzione.
Ma a dire il vero:
i consiglieri: Margherita Cascino – Michelangelo Aurnia – Giorgio Civello, richiamano la PEC prot. n. 3036 del 29 gennaio 2021, inviata dall’ASP all’allora Amministrazione comunale, nella quale l’Azienda sanitaria dichiarava formalmente la propria disponibilità a consentire i lavori di sistemazione del parcheggio, richiamando la convenzione sottoscritta il 17 febbraio 2020. «Dunque – affermano i consiglieri – la disponibilità dell’ASP c’era ed era formalizzata. E il Sindaco, avendo fatto parte della precedente Amministrazione, non può non essere a conoscenza di questi atti». Oltre all’aspetto politico, Voce Libera richiama anche un principio giuridico consolidato: la giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che, quando un Comune consente l’uso pubblico di un’area privata, si assume anche l’onere della manutenzione e la responsabilità per eventuali danni subiti dai cittadini. A ciò si aggiunge il tema del mancato controllo: nonostante l’esistenza della convenzione, che prevede anche l’intervento della Polizia Municipale, l’area è quotidianamente teatro di parcheggi selvaggi, senza alcuna vigilanza, con ricadute sull’ordine pubblico e sulla sicurezza.
Ho riportato le dichiarazioni dei tre consiglieri che citano espressamente la convenzione e tutti gli atti ufficiali, e che, anche RTM NEWS aveva pubblicato giorno 3 febbraio.
Questi lavori furono realmente fatti, anche se maldestramente, ed i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti, basta chiedere all’impresa esecutrice e chiedere chi li ha commissionati, oppure confutare i consiglieri e chiarire la questione.
Questo è l’articolo di Radio RTM a cui ho fatto riferimento, c’è la foto dei 3 consiglieri che hanno spiegato come stanno le cose.
https://www.radiortm.it/2026/02/03/parcheggio-dellospedale-nino-baglieri-nel-degrado-voce-libera-incalza-lamministrazione-risposte-insufficienti-il-comune-ha-precise-responsabilita/
Spero si faccia chiarezza nell’interesse di Modica.