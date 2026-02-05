Modica – Solidarietà per Niscemi: al via la raccolta di beni di prima necessità

Modica, 05 febbraio 2026 – In risposta alle recenti necessità della comunità, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha avviato un’importante iniziativa di solidarietà a sostegno della città di Niscemi, duramente colpita dagli ultimi eventi che hanno messo in ginocchio migliaia di famiglie. L’iniziativa prevede una raccolta di beni di prima necessità, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alla popolazione che ha perso tutto in pochissimo tempo. Tra i materiali richiesti vi sono generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale, fondamentali per affrontare l’emergenza. I cittadini che desiderano contribuire possono recarsi presso i seguenti punti di raccolta:

Conad di Via Catagirasi (Modica Alta)

Area di ammassamento della Protezione Civile di Modica

(Zona artigianale, di fronte al ristorante “Rock”) )

La raccolta si svolgerà nelle giornate di:

Venerdì 06 febbraio

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Sabato 07 febbraio

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. La partecipazione e la solidarietà di tutti sono fondamentali per sostenere le famiglie colpite e dimostrare, ancora una volta, la forza della comunità.

