Modica, Borrometi non ci sta: «L’opposizione gioca allo sfascio. Non è politica, è solo un assalto alla diligenza»

MODICA, 04 Febbraio 2026 – – «Non chiamatela vittoria democratica, chiamatela con il suo nome: ostruzionismo tossico». Fabio Borrometi, consigliere comunale di maggioranza, rompe il silenzio dopo la convulsa seduta del 2 febbraio, rigettando punto su punto la narrazione trionfalistica dei 13 consiglieri di opposizione.

Per Borrometi, quello che i gruppi DC, Radici Iblee, Siamo Modica e Voce Libera definiscono “senso di responsabilità” è in realtà una strategia deliberata per paralizzare l’azione della Sindaca Monisteri.

Borrometi risponde punto su punto, partendo proprio dalla Commissione Speciale sul dissesto, di cui lui stesso fu promotore.

«È paradossale sentirsi accusare di ritardi da chi ha trasformato ogni commissione in un terreno di scontro elettorale anticipato. La verità è che l’altra sera, mentre noi cercavamo di rendere operativa la Commissione per dare risposte concrete ai creditori e ai cittadini, l’opposizione ha preferito perdersi in tecnicismi e pesi politici. Chiedere un rinvio non era fuga, era la necessità di riportare il confronto su binari di serietà, lontano dalle urla di chi cerca solo lo scalpo politico».

Sulla questione del parcheggio dell’Ospedale Maggiore, Borrometi definisce “strumentale” la polemica sollevata:

«La Sindaca non ha abbandonato nessuno. Ha semplicemente richiamato tutti alla realtà delle competenze e delle convenzioni. È troppo facile fare demagogia sui disagi dei cittadini quando si è comodamente seduti tra i banchi dell’opposizione senza l’onere di far quadrare i bilanci. Noi lavoriamo per soluzioni strutturali con l’ASP, loro lavorano per il titolo di giornale del giorno dopo».

Il consigliere di Forza Italia non usa mezzi termini per descrivere l’attuale clima in aula:

«Quello che chiamano “governo dell’aula” è un ricatto permanente. Bloccare il regolamento sull’imposta di soggiorno, atto fondamentale per il turismo e le casse comunali, con la scusa degli “approfondimenti”, significa volere il male di Modica. Si vanta di avere 13 consiglieri? Benissimo, usino quei numeri per votare atti utili, non per rinviarli sistematicamente».

Secondo Borrometi, la città sta assistendo a una prova di forza che ignora le reali emergenze:

«Modica non ha bisogno di “crociate” o di consiglieri che giocano a fare i salvatori della patria mentre ne affossano le delibere. La politica dei muscoli non ha mai pagato. Noi continueremo a lavorare con i fatti, lasciando a loro il rumore e la soddisfazione effimera di aver vinto una votazione procedurale, mentre la città aspetta risposte che questo ostruzionismo continua a rimandare».

