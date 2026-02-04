Consiglio Comunale di Modica: l’opposizione prende il comando?

MODICA, 04 Febbraio 2026 – Quello che doveva essere un normale lunedì di lavori d’aula si è trasformato nella certificazione di una crisi politica profonda. Una maratona di sei ore che ha consegnato una fotografia impietosa: la maggioranza non esiste più. Sui 23 presenti, l’amministrazione ha potuto contare su una pattuglia di appena 6 consiglieri, mentre il blocco formato da DC, Radici Iblee, Siamo Modica e Voce Libera ha preso di fatto in mano le redini dell’aula con 13 voti, dettando tempi e agenda.

Uno dei momenti di massima tensione ha riguardato lo stato di degrado del parcheggio dell’Ospedale Maggiore. In una nota congiunta, i 13 consiglieri hanno espresso totale insoddisfazione per l’atteggiamento della prima cittadina.

“Abbiamo assistito a uno spettacolo desolante – denunciano i gruppi d’opposizione -. La Sindaca ha lasciato intendere di volere restituire l’area all’ASP nelle condizioni attuali, ‘lavandosene le mani’ e abbandonando la struttura all’incuria.”

L’aula ha alzato il muro anche contro la gestione tecnica degli atti. Il tentativo dell’amministrazione di far passare il regolamento dell’imposta di soggiorno come atto d’urgenza è stato bloccato. I 13 consiglieri hanno preteso il rinvio per approfondimenti, segnalando, inoltre, la grave assenza dei Revisori dei Conti, la cui presenza è stata formalmente richiesta per la prossima seduta.

“È sulla Commissione Speciale relativa al dissesto finanziario che si è giocata la partita politica più significativa. Nonostante la proposta risalisse a marzo 2025, l’atto è rimasto nei cassetti per quasi un anno”.

La delibera è passata, ma non senza colpi di scena: i 6 consiglieri superstiti della maggioranza hanno tentato (senza successo) di chiedere un rinvio proprio al momento del dibattito.

“Perché rimandare ancora?” chiedono i 13. “Noi eravamo pronti a votare i componenti, ma la ex maggioranza ha preferito prendere tempo”. Grazie agli emendamenti proposti dalle opposizioni e approvati, la Commissione vedrà ora rappresentati tutti i gruppi consiliari, garantendo pluralismo e vigilanza.

Il messaggio finale dei gruppi DC, Radici Iblee, Siamo Modica e Voce Libera suona come un ultimatum politico: la maggioranza Monisteri è tecnicamente crollata; i 13 gruppi si pongono come “garanti” della città, pronti a emendare e correggere ogni atto.

L’accusa è che la città non possa restare “ostaggio” di una crisi politica che paralizza l’azione amministrativa.

“Il dato politico è ormai inequivocabile: a Modica si è aperta una fase di “governo dell’aula” dove la Sindaca, priva di base solida, dovrà negoziare ogni singolo passo per evitare la paralisi totale”.

