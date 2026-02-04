  • 4 Febbraio 2026 -
  • 4 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa, Protezione Civile: finanziati interventi per 1,3 milioni di euro e aggiornamenti sugli eventi meteo di gennaio 2026

Ragusa, 04 febbraio 2026 -“L’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ragusa comunica che con Disposizioni n. 35/2026 e n. 41/2026 del Commissario delegato O.C.D.P.C. n 1014 del 25.07.2025, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, ha riconosciuto al Comune di Ragusa le somme per complessive 1.295.000 euro per interventi relativi a 13 siti oggetto di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio di Ragusa.

“È un riconoscimento al lavoro che la protezione civile svolge quotidianamente, silenziosamente ed incessantemente, – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono – con queste somme possiamo adesso provvedere alla sistemazione definitiva di diverse strade e siti oggetto dei primi interventi, del monitoraggio e delle manutenzioni per gli eventi del 2023.
Comunico inoltre che per gli ultimi eventi del 19 e 20 gennaio 2026 la Protezione Civile si è attivata fin dallo stato di allerta meteo con l’Ordinanza Sindacale e con l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) creando anche un’apposita procedura informatica che ha mappato in tempo reale e in progress tutti gli interventi che dovevano essere effettuati, il monitoraggio fino alla sistemazione con il pieno ripristino e messa in sicurezza effettuati dalla protezione civile, dal verde, dalla viabilità ed ha continuato in queste settimane con sopralluoghi, interventi e monitoraggio dei danni.
Abbiamo provveduto – conclude Iacono – a trasmettere costantemente al Dipartimento Regionale l’aggiornamento di tutti gli interventi e la relativa stima e stiamo effettuando i lavori di somma urgenza in applicazione del codice di Protezione Civile”.

Si rammenta che eventuali danni subiti durante gli ultimi eventi del 19-20 gennaio possono essere documentati e segnalati al Comune di Ragusa Protezione Civile inviando una e-mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
A seguito della segnalazione si provvederà all’istruttoria della richiesta per gli eventuali ristori ed agevolazioni che verranno disposte a livello normativo nazionale e regionale a seguito della dichiarazione dello ‘stato di emergenza’, per gli eventi del 19-20 gennaio 2026, per le Regioni Sardegna, Calabria, Sicilia pubblicata in G.U.R.I. n. 26 del 02 febbraio 2026.

© Riproduzione riservata
