Ragusa | Sanità

L’ASP Ragusa conferisce al dottor Claudio Caruso l’incarico di Direttore del Distretto sanitario di Modica

Ragusa, 05 febbraio 2026 – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio.
Medico chirurgo e in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina Generale, il dottor Caruso ha ricoperto nel tempo numerosi incarichi di responsabilità nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali, maturando competenze consolidate nella gestione dei percorsi di cura rivolti in particolare ai pazienti fragili.
Fin dagli anni Novanta ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo dell’assistenza domiciliare, contribuendo alla diffusione di modelli organizzativi orientati alla presa in carico continuativa del paziente. Ha svolto ruoli di responsabilità nelle Unità di Valutazione Multidimensionale e nell’Assistenza Domiciliare Integrata, con compiti di valutazione e ammissione ai percorsi infermieristico-riabilitativi.
Nel corso della carriera ha diretto la RSA di Scicli, articolazione del Distretto di Modica. È stato inoltre responsabile del Presidio Territoriale di Assistenza di Scicli, contribuendo alla sua attivazione e allo sviluppo dei servizi collegati, e ha affiancato, nella direzione della RSA, l’attività clinica a quella formativa, garantendo per diversi anni il tirocinio teorico-pratico agli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Catania.
“Il mio impegno – dice Caruso – sarà orientato al potenziamento della rete territoriale e all’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura sempre più appropriati e vicini ai cittadini”. Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, esprime al dottore Caruso i migliori auguri di buon lavoro.

